Форвард «Сиксерс» высказался на тему своей низкой результативности в составе команды из Филадельфии.

Из последних семи матчей в шести у 37-летнего Такера ни одного набранного очка.

По словам Такера, в команде с и у него не так много возможностей для атаки, а когда мяч все же доходит до него, не хватает ритма в атаке.

«Пока мы выигрываем, это не имеет значения.

Конечно, хочется чаще бросать, кому не хочется? Но мы так играем, что мяч не особо двигается. Иногда у тебя появляются возможности для броска, иногда нет. Надо продолжать играть и стараться подстроиться.

Это часть игры. Иногда получаешь возможности для броска, иногда нет. Иногда мяч двигается, иногда нет. Когда нет Джоэла, мяч должен ходить. Мяч должен ходить, мы должны создавать друг для друга хорошие возможности», – заявил Такер.

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