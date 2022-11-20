Джоэл Эмбиид: «Мелтон и Милтон должны продолжать в том же духе»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид похвалил партнеров по команде Де’Энтони Мелтона и , которые хорошо проявили себя в матче против «Миннесоты» (109:112) в отсутствие стартовых защитников и .

«Они сделали все, что могли, особенно учитывая, в какую ситуацию мы попали, и кого мы потеряли. Итак, пока все не вернутся в строй, они должны продолжать в том же духе», – сказал Эмбиид.

Милтон набрал 27 очков и сделал 6 подборов. Мелтон отметился 19 очками, 6 передачами, 5 подборами и 5 перехватами.

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