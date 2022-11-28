Пи Джей Такер начинает новую серию матчей без набранных очков

Форвард «Филадельфии» начал новую серию матчей без набранных очков.

Во встрече с (133:103) у Такера 0 очков за 16 минут без единого броска.

Такер не набрал ни одного очка и в предыдущей встрече с «Мэджик», когда у него было было 0 из 3 с игры за 25 минут. Игрок провел на паркете в сумме 41 минуту.

В активе Такера перед этим была самая продолжительная серия матчей (4) в с как минимум 25 минутами на площадке и отсутствием набранных очков с сезона-51/52, когда начали официально считать игровое время баскетболистов.

Пи Джей прервал серию во встрече с «Шарлотт», когда набрал 3 очка за 34 минуты.

Из последних семи матчей в шести у 37-летнего Такера ни одного набранного очка.

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