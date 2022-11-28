Пи Джей Такер начинает новую серию матчей без набранных очков
Форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер начал новую серию матчей без набранных очков.
Во встрече с «Орландо» (133:103) у Такера 0 очков за 16 минут без единого броска.
Такер не набрал ни одного очка и в предыдущей встрече с «Мэджик», когда у него было было 0 из 3 с игры за 25 минут. Игрок провел на паркете в сумме 41 минуту.
В активе Такера перед этим была самая продолжительная серия матчей (4) в НБА с как минимум 25 минутами на площадке и отсутствием набранных очков с сезона-51/52, когда начали официально считать игровое время баскетболистов.
Пи Джей прервал серию во встрече с «Шарлотт», когда набрал 3 очка за 34 минуты.
Из последних семи матчей в шести у 37-летнего Такера ни одного набранного очка.
Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это
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