Пи Джей Такер начинает новую серию матчей без набранных очков

Теги происшествия Орландо Филадельфия НБА Пи Джей Такер Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер начал новую серию матчей без набранных очков.

Во встрече с «Орландо» (133:103) у Такера 0 очков за 16 минут без единого броска.

Такер не набрал ни одного очка и в предыдущей встрече с «Мэджик», когда у него было было 0 из 3 с игры за 25 минут. Игрок провел на паркете в сумме 41 минуту.

В активе Такера перед этим была самая продолжительная серия матчей (4) в НБА с как минимум 25 минутами на площадке и отсутствием набранных очков с сезона-51/52, когда начали официально считать игровое время баскетболистов.

Пи Джей прервал серию во встрече с «Шарлотт», когда набрал 3 очка за 34 минуты.

Из последних семи матчей в шести у 37-летнего Такера ни одного набранного очка.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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