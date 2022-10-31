НБА лишила «Филадельфию» пиков второго раунда драфтов 2023 и 2024 годов

НБА завершила расследование в отношении «Филадельфии» и приняла решение лишить клуб выбора во втором раунде на драфтах 2023 и 2024 годов.

«Сиксерс» нарушили правила лиги, начав вести переговоры со свободными агентами до официального открытия рынка.

«Клуб полностью сотрудничал при проведении расследования НБА и согласен с решением лиги. Мы движемся дальше и сосредоточены на предстоящем сезоне», – говорится в заявлении «Сиксерс».

Расследование лиги не выявило нарушений в сокращении зарплаты Джеймса Хардена почти на 15 миллионов долларов, но показало, что клуб раньше положенного времени начал вести переговоры со свободными агентами Дэньюэлом Хаусом и .

Расследование в отношении «Нью-Йорка», который подозревается в том, что вел переговоры с Джейленом Брансоном до открытия рынка свободных агентов, продолжается.

НБА расследует новый контракт Джеймса Хардена – почему?