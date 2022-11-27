Леброн Джеймс набрал рекордные в сезоне 39 очков и сделал 11 подборов в победном матче против «Сперс»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 39 очков в победном матче против «Сан-Антонио» (143:138).
37-летний Джеймс реализовал 11 из 21 с игры, 7 из 12 из-за дуги, 10 из 10 с линии штрафных. Также на его счету 11 подборов, 3 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот и 4 потери за 35,5 минуты на паркете.
Семь трехочковых в одном матче стали повторением личного рекорда Леброна в карьере.
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис пропустил матч из-за ушиба голени. Разыгрывающий Деннис Шредер отметился 21 очком и 6 передачами.
«Лейкерс» одержали пять побед в последних шести матчах, но остаются на 13-м месте в Западной конференции с результатом 7-11. «Сперс» проиграли 8 матчей подряд и находятся на 14-м месте.
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