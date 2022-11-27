Леброн Джеймс – самый молодой и самый возрастной игрок в истории НБА, набравший 35+10 с 7 трехочковыми

Суперзвезда стал самым возрастным игроком в истории , который набрал 35+ очков, сделал 10+ подборов и забросил 7 трехочковых в одном матче.

В сегодняшнем матче против (143:138) 37-летний Джеймс записал на свой счет 39 очков, 11 подборов и 3 передачи, реализовав 7 из 12 из-за дуги.

Примечательно, что Леброн является также самым молодым игроком в истории лиги, который добился таких показателей в матче.

Джеймс проводит 19-й сезон в НБА, набирая 25,8 очка, 8,8 подбора и 6,4 передачи в среднем за игру.

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