Николо Мелли отреагировал на оскорбительные сообщения от поклонников «Фенербахче»

Форвард отреагировал на оскорбительные сообщения от поклонников «Фенербахче», которые получает в последние дни в социальных сетях.

Экс-баскетболист «Фенербахче» сыграл против бывшей команды на прошлой неделе в 10-м раунде . В одном из эпизодов он бурно отпраздновал данк, а еще сцепился с игроком турецкого клуба Найджелом Хэйсом-Дэвисом.

Данные моменты вызвали негодование турецких поклонников.

«По итогам последних трех дней мои аккаунты в социальных сетях полны оскорблений. Хочу прояснить пару вещей.

То, что произошло во время матча с «Фенербахче», является частью игры. Это никак не отменяет того уважению и любви, которые я испытываю к организации «Фенербахче», моим бывшим товарищам по команде и болельщикам клуба.

Я всегда буду гордиться тем, что носил эту майку, и всегда буду с нетерпением ждать возможности сыграть на арене . Можете продолжать писать что угодно, я просто продолжу вас блокировать. Но это не помешает мне любить Стамбул и особенно «Фенербахче», – написал итальянец.

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