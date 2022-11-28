Николо Мелли отреагировал на оскорбительные сообщения от поклонников «Фенербахче»

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Форвард «Милана» Николо Мелли отреагировал на оскорбительные сообщения от поклонников «Фенербахче», которые получает в последние дни в социальных сетях.

Экс-баскетболист «Фенербахче» сыграл против бывшей команды на прошлой неделе в 10-м раунде Евролиги. В одном из эпизодов он бурно отпраздновал данк, а еще сцепился с игроком турецкого клуба Найджелом Хэйсом-Дэвисом. 

Данные моменты вызвали негодование турецких поклонников.

«По итогам последних трех дней мои аккаунты в социальных сетях полны оскорблений. Хочу прояснить пару вещей.

То, что произошло во время матча с «Фенербахче», является частью игры. Это никак не отменяет того уважению и любви, которые я испытываю к организации «Фенербахче», моим бывшим товарищам по команде и болельщикам клуба.

Я всегда буду гордиться тем, что носил эту майку, и всегда буду с нетерпением ждать возможности сыграть на арене «Фенера». Можете продолжать писать что угодно, я просто продолжу вас блокировать. Но это не помешает мне любить Стамбул и особенно «Фенербахче», – написал итальянец.

Сергей Кущенко: «Эти «+50» или «-35» – производные тех возможностей или невозможностей, которые были»

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