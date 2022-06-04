Наз Митру-Лонг может стать игроком «Фенербахче»

Разыгрывающий Наз Митру-Лонг (28 лет, 193 см) в ближайшее время может подписать контракт с .

Турецкий клуб называется фаворитом в борьбе за Митру-Лонга. Интерес к плеймейкеру также проявляет .

Митру-Лонг провел сезон-21/22 в «Брешии». В 33 матчах Серии А он набирал 17,5 очка, 4,3 подбора и 5,0 передачи в среднем за игру.

Как ожидается, канадский баскетболист получит европейский паспорт. Ранее сообщалось, что он перейдет в .

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?