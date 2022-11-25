Этторе Мессина: «Сезон «Милана» в Евролиге под угрозой»

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина оценил перспективы команды после поражения от «Фенербахче» (72:82), которое стало для команды шестым подряд в Евролиге.

«Мы в непростой ситуации. Есть несколько факторов, которые заставляют нас думать, что команде предстоит пройти долгий путь, но проблема в том, что Евролига не будет ждать. Мы не можем не признать это. Сезон «Милана» в Евролиге под угрозой.

На данный момент мы можем совершать лишь небольшие шаги, заниматься мелочами. Не потерять почву под ногами в итальянской лиге тоже будет очень важно. На следующей неделе вернется Бэрон, еще через неделю, возможно, Тонут, а там уже посмотрим», – заявил Мессина.

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