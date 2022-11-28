Скотти Уилбекин получил травму колена в матче с «Галатасараем»
Разыгрывающий «Фенербахче» Скотти Уилбекин получил травму левого колена в матче чемпионата Турции с «Галатасараем» (97:91).
Уилбекин под занавес встречи пошел в проход и рухнул на паркет после контакта с игроком соперника Ди Бостом.
Один из лидеров «Фенера» провел некоторое время, лежа на паркете, после чего с посторонней помощью отправился в раздевалку.
На счету Уилбекина было 22 очка, 4 подбора и 5 передач.
Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это
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