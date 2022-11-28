Скотти Уилбекин получил травму колена в матче с «Галатасараем»

Разыгрывающий «Фенербахче» получил травму левого колена в матче чемпионата Турции с (97:91).

Уилбекин под занавес встречи пошел в проход и рухнул на паркет после контакта с игроком соперника .

Один из лидеров провел некоторое время, лежа на паркете, после чего с посторонней помощью отправился в раздевалку.

На счету Уилбекина было 22 очка, 4 подбора и 5 передач.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это