Скотти Уилбекин получил травму колена в матче с «Галатасараем»

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Разыгрывающий «Фенербахче» Скотти Уилбекин получил травму левого колена в матче чемпионата Турции с «Галатасараем» (97:91).

Уилбекин под занавес встречи пошел в проход и рухнул на паркет после контакта с игроком соперника Ди Бостом.

Один из лидеров «Фенера» провел некоторое время, лежа на паркете, после чего с посторонней помощью отправился в раздевалку.

На счету Уилбекина было 22 очка, 4 подбора и 5 передач.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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