«Олимпиакос» не взял ни одного подбора в нападении в победном матче чемпионата Греции с «Промитеасом»

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«Олимпиакос» установил уникальное достижение в победном матче чемпионата Греции с «Промитеасом» (100:72).

Баскетболисты «Олимпиакоса» не взяли ни одного подбора в нападении за всю игру.

Это первый подобный случай в истории греческой лиги после обретения ею профессионального статуса в сезоне-92/93.

В этой же встрече «Олимпикос» повторил клубный рекорд по точным 3-очковым за матч в чемпионате Греции – 17 попаданий (17/30).

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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