«Олимпиакос» не взял ни одного подбора в нападении в победном матче чемпионата Греции с «Промитеасом»
«Олимпиакос» установил уникальное достижение в победном матче чемпионата Греции с «Промитеасом» (100:72).
Баскетболисты «Олимпиакоса» не взяли ни одного подбора в нападении за всю игру.
Это первый подобный случай в истории греческой лиги после обретения ею профессионального статуса в сезоне-92/93.
В этой же встрече «Олимпикос» повторил клубный рекорд по точным 3-очковым за матч в чемпионате Греции – 17 попаданий (17/30).
Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это
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