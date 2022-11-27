Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет ПАОК, «Олимпиакос» сыграет на выезде с «Промитеасом»

В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

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Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Ионикос – Аполлон Патрас Дата проведения 27 ноября, 18.00, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas» Онлайн матча

Положение команд: – 6-0, АЕК – 5-1, Панатинаикос – 4-1, – 5-2, Арис – 5-2, Промитеас – 2-2, ПАОК – 3-3, Колоссос – 2-4, Аполлон – 2-4, Кардицас – 1-5, Ионикос – 1-5, Лаврион – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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