Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет ПАОК, «Олимпиакос» сыграет на выезде с «Промитеасом»
В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.
«Панатинаикос» примет ПАОК, «Олимпиакос» сыграет на выезде с «Промитеасом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 ноября, 16.45, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 27 ноября, 18.00, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas»
- Дата проведения
- 27 ноября, 20.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Положение команд: Олимпиакос – 6-0, АЕК – 5-1, Панатинаикос – 4-1, Перистери – 5-2, Арис – 5-2, Промитеас – 2-2, ПАОК – 3-3, Колоссос – 2-4, Аполлон – 2-4, Кардицас – 1-5, Ионикос – 1-5, Лаврион – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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