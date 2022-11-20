Чемпионат Греции. ПАОК примет «Промитеас», «Панатинаикос» сыграет на выезде с «Кардицасом»
В воскресенье, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.
ПАОК примет «Промитеас», «Панатинаикос» сыграет на выезде с «Кардицасом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 ноября, 16.45, «Kleisto Gipedo PAOK»
- Дата проведения
- 20 ноября, 18.00, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
- Дата проведения
- 20 ноября, 20.15, «Karditsa»
Положение команд: Олимпиакос – 6-0, АЕК – 5-1, Арис – 4-2, Панатинаикос – 3-1, Перистери – 4-2, Промитеас – 2-1, ПАОК – 2-3, Колоссос – 2-4, Кардицас – 1-3, Аполлон – 1-4, Ионикос – 1-5, Лаврион – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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