Чемпионат Греции. АЕК против «Ионикоса», «Олимпиакос» сыграет с «Колоссосом»
В субботу, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.
АЕК примет «Ионикос», «Олимпиакос» дома сыграет с «Колоссосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 ноября, 17.00, «Kleisto Andreas Papandreou»
- Дата проведения
- 19 ноября, 18.00, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
- Дата проведения
- 19 ноября, 20.15, «Арена Мира и Дружбы»
Положение команд: Олимпиакос – 5-0, АЕК – 4-1, Арис – 4-1, Панатинаикос – 3-1, Промитеас – 2-1, Перистери – 3-2, ПАОК – 2-3, Колоссос – 2-3, Кардицас – 1-3, Ионикос – 1-4, Аполлон – 1-4, Лаврион – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
НБА выкатывает новые формы: мы нашли дань Расселлу и отсылку к порно, любовь к ковру и закос под рэп
Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы
Комментарии