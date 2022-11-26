Марюс Григонис не готов играть из-за проблем со спиной

Защитник выбыл из строя из-за проблем со спиной.

Григонис получил травму 18 ноября во время матча с «Фенербахче». Ожидается, что в ближайшее время литовец не поможет греческому клубу.

Марюс точно пропустит встречу Евролиги с 2 декабря и с высокой вероятностью останется в лазарете во время дерби с 5 декабря в рамках греческой лиги.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?