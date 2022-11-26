Марюс Григонис не готов играть из-за проблем со спиной
Защитник «Панатинаикоса» Марюс Григонис выбыл из строя из-за проблем со спиной.
Григонис получил травму 18 ноября во время матча Евролиги с «Фенербахче». Ожидается, что в ближайшее время литовец не поможет греческому клубу.
Марюс точно пропустит встречу Евролиги с «Жальгирисом» 2 декабря и с высокой вероятностью останется в лазарете во время дерби с «Олимпиакосом» 5 декабря в рамках греческой лиги.
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