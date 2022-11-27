«Я спокоен». Ар Джей Барретт не переживает по поводу спада в реализации бросков с игры
Форвард «Нью-Йорка» Ар Джей Барретт заявил, что не переживает по поводу спада в проценте реализации бросков с игры.
«Не беспокойтесь обо мне. Я в порядке.
Я спокоен. Я всегда смотрю видео, чтобы понять, где я мог бы сыграть лучше. Но я спокоен», – сказал Барретт.
Барретт смазал 78 из последних 114 бросков с игры. В нынешнем сезоне форвард набирает 18,4 очка в среднем за матч, реализуя 39,4 процента с игры и 26,4 из-за дуги.
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