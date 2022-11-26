Джерами Грант установил два рекорда «Портленда»

Форвард «Портленда» в матче против (132:129 ОТ) в пятницу установил два рекорда клуба.

Грант завершил встречу с 44 очками. Это наибольшее количество очков, набранное когда-либо игроком «Блэйзерс» на знаменитой нью-йоркской арене «Мэдисон-сквер-гарден». Кроме того, это личный рекорд результативности в карьере Гранта.

Также Грант реализовал 21 из 28 с линии штрафных. Это наибольшее количество штрафных бросков, исполненных игроком в одном матче в истории .

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