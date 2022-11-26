Форвард обновил личный рекорд результативности в матче с (132:129 ОТ).

Грант набрал 44 очка в игре на знаменитой нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден».

За 40 минут на площадке Грант реализовал 10 из 28 с игры и 21 из 28 с линии. В его активе также 1 подбор и 2 передачи.

«Он мог бы набрать 50 очков в «Мэдисоне», если бы не все эти промахи со штрафных», – пошутил после матча главный тренер «Блэйзерс» Чонси Биллапс.

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