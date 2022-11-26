Митчелл Робинсон сыграет с «Портлендом»

Теги травмы Нью-Йорк Портленд НБА Том Тибодо Оклахома-Сити Митчелл Робинсон Баскетбол

Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон восстановился после травмы колена.

По словам главного тренера «Никс» Тома Тибодо, игрок готов выйти на площадку в сегодняшнем матче против «Портленда».

Робинсон не доиграл встречу с «Оклахомой» (129:119) в понедельник из-за болевых ощущений в колене. Ранее он пропустил несколько матчей из-за повреждения.

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