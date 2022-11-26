Митчелл Робинсон сыграет с «Портлендом»

Центровой восстановился после травмы колена.

По словам главного тренера «Никс» , игрок готов выйти на площадку в сегодняшнем матче против .

Робинсон не доиграл встречу с «Оклахомой» (129:119) в понедельник из-за болевых ощущений в колене. Ранее он пропустил несколько матчей из-за повреждения.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?