Митчелл Робинсон сыграет с «Портлендом»
Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон восстановился после травмы колена.
По словам главного тренера «Никс» Тома Тибодо, игрок готов выйти на площадку в сегодняшнем матче против «Портленда».
Робинсон не доиграл встречу с «Оклахомой» (129:119) в понедельник из-за болевых ощущений в колене. Ранее он пропустил несколько матчей из-за повреждения.
Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?
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