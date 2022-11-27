Томас Брайант поскользнулся, помогая подняться упавшему Леброну Джеймсу

Центровой во время матча против «Сперс» (143:138) поскользнулся и упал, помогая подняться упавшему партнеру по команде .

За 6 минут до конца второй четверти Джеймс сделал перехват, прошел через всю площадку и попытался исполнил лэй-ап, но был остановлен фолом и упал на спину. Брайант бросился помогать Леброну, но поскользнулся и тоже оказался на паркете.

На видео видно, как Джеймс пытается предупредить партнера о влажном паркете, но не успевает.

Примечательно, что аналогичная ситуация на том же месте произошла во время вчерашнего матча «Лейкерс» – «Сперс», когда помогал подняться Джеймсу. Сегодня Брайант заменил пропускающего матч Дэвиса в стартовой пятерке.