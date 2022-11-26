Энтони Дэвис упал на паркет, когда пытался поднять Леброна
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис попал в неприятную ситуацию в паузе матча со «Сперс» (105:94).
Дэвис упал на паркет, когда помогал подняться на ноги форварду Леброну Джеймсу.
Энтони избежал травмы, продолжил игру и набрал в пятницу 25 очков, 15 подборов, 4 передач и 3 блок-шота.
Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?
Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен
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