Форвард «Лейкерс» попал в неприятную ситуацию в паузе матча со «Сперс» (105:94).

Дэвис упал на паркет, когда помогал подняться на ноги форварду .

Энтони избежал травмы, продолжил игру и набрал в пятницу 25 очков, 15 подборов, 4 передач и 3 блок-шота.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен