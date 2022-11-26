Энтони Дэвис упал на паркет, когда пытался поднять Леброна

Теги происшествия Леброн Джеймс Лейкерс Сан-Антонио НБА видео Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис попал в неприятную ситуацию в паузе матча со «Сперс» (105:94).

Дэвис упал на паркет, когда помогал подняться на ноги форварду Леброну Джеймсу.

Энтони избежал травмы, продолжил игру и набрал в пятницу 25 очков, 15 подборов, 4 передач и 3 блок-шота.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные