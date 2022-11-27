Леброн Джеймс вколотил сверху одной рукой после навеса Расселла Уэстбрука в быстром отрыве
Звезды «Лейкерс» Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук в концовке первой половины матча против «Сан-Антонио» разыграли великолепный аллей-уп в быстром отрыве.
Джеймс подхватил мяч после перехвата Остина Ривза, навесил на Уэстбрука, получил обратную навесную передачу и завершил быструю атаку мощным данком одной рукой.
«Лейкерс» выиграли у «Сперс» со счетом 143:138. Джеймс набрал 39 очков и сделал 11 подборов.
Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен
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