Леброн Джеймс вколотил сверху одной рукой после навеса Расселла Уэстбрука в быстром отрыве

Звезды «Лейкерс» и в концовке первой половины матча против разыграли великолепный аллей-уп в быстром отрыве.

Джеймс подхватил мяч после перехвата , навесил на Уэстбрука, получил обратную навесную передачу и завершил быструю атаку мощным данком одной рукой.

«Лейкерс» выиграли у «Сперс» со счетом 143:138. Джеймс набрал 39 очков и сделал 11 подборов.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен