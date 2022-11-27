Зак Коллинз рассек лоб Расселлу Уэстбруку и был удален с площадки

Центровой был удален с площадки за неспортивный фол 2-й степени на разыгрывающем «Лейкерс» за две минуты до конца третьей четверти матча между командами.

Уэстбрук получил сильное рассечение на лбу из-за удара Коллинза правым локтем. Игрок «Лейкерс» сделал подбор после собственного промаха и поднял Коллинза обманным движением. Бигмен «Сперс» подпрыгнул и обрушился на Уэстбрука, ударив локтем по голове.

У Уэстбрука началось сильное кровотечение, но он быстро поднялся с паркета и бросился на Коллинза. удалось предотвратить драку, вовремя схватив партнера по команде. Позже Уэстбруку заклеили лоб пластырем, и игрок смог продолжить матч.

После просмотра видеоповтора судьи выписали Уэстбруку технический фол и удалили Коллинза.

Матч закончился победой «Лейкерс» со счетом 143:138.

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