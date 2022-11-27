Дарвин Хэм: «Если удается набирать очки, это компенсирует большое количество ошибок»

Главный тренер «Лейкерс» рассказал, за счет чего команда смогла обыграть (143:138) во второй раз за два дня.

«Мы позволили сопернику набрать много очков в контратаках, часто теряли мяч, временами не могли сделать подбор в защите.

Но опять же, если тебе удается набирать очки, это компенсирует большое количество ошибок», – сказал Хэм.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен