Дарвин Хэм: «Если удается набирать очки, это компенсирует большое количество ошибок»

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Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, за счет чего команда смогла обыграть «Сан-Антонио» (143:138) во второй раз за два дня.

«Мы позволили сопернику набрать много очков в контратаках, часто теряли мяч, временами не могли сделать подбор в защите.

Но опять же, если тебе удается набирать очки, это компенсирует большое количество ошибок», – сказал Хэм.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

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