Леброн Джеймс: «Рад вернуться и помочь моим парням»

Форвард Леброн Джеймс поделился впечатлениями от матча со «Сперс» (105:94), в котором он вернулся в строй после пропуска пяти игры из-за травмы паха.

На счету Джеймса 21 очко (8 из 17 с игры), 8 подборов, 5 передач и 2 перехвата при 9 потерях за 33 минуты.

«Очень рад вернуться, снова быть с командой на паркете и помочь моим парням добиться победы», – заявил Джеймс.

«Сперс» и «Лейкерс» в субботу проведут еще одну игру в .

«Высока вероятность, что я сыграю и завтра. Я отдыхал две недели. Со мной все нормально», – заявил Джеймс.

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