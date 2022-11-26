Дончичу потребовалось 280 матчей, чтобы набрать 7500+ очков, 2000+ подборов и 2000+ передач. Это второй результат в истории НБА
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич набрал более 7 500 очков за карьеру, сделал более 2 000 подборов и более 2 000 передач. Чтобы достичь этих отметок, словенцу потребовалось всего 280 матчей.
Единственный игрок в истории НБА, который достиг таких показателей за меньшее количество матчей, был Оскар Робертсон (254).
Суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу потребовалось 311 матчей. Он занимает третье место.
23-летний Дончич проводит пятый сезон в НБА. В нынешнем сезоне он набирает 34,0 очка, 9,0 передач и 8,1 подбора в среднем за игру.
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