Дончичу потребовалось 280 матчей, чтобы набрать 7500+ очков, 2000+ подборов и 2000+ передач. Это второй результат в истории НБА

Разыгрывающий набрал более 7 500 очков за карьеру, сделал более 2 000 подборов и более 2 000 передач. Чтобы достичь этих отметок, словенцу потребовалось всего 280 матчей.

Единственный игрок в истории НБА, который достиг таких показателей за меньшее количество матчей, был (254).

Суперзвезде «Лейкерс» потребовалось 311 матчей. Он занимает третье место.

23-летний Дончич проводит пятый сезон в НБА. В нынешнем сезоне он набирает 34,0 очка, 9,0 передач и 8,1 подбора в среднем за игру.

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru