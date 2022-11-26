Звездный форвард «Нетс» высказался по поводу постепенного приближения лидера к рекорду легендарного по набранным очкам в .

«В мире восемь миллиардов человек, мы выяснили это на прошлой неделе. И это здорово, когда ты первый среди всех в чем-то. Если становишься лидером по набранным очкам в НБА, то это определенно будет для него эмоциональным моментом. Но классно и жить в эту эпоху и наблюдать за процессом вживую.

Не представляю, какие будут эмоции у Леброна, его семьи и друзей. Наблюдать за этим вблизи тоже очень классно», – заявил Дюрэнт.

Джеймс после матча с «Сан-Антонио» имеет на своем счету 37 332 очка, на счету Карима 38 387 очков.

Сам Дюрэнт на этой неделе обошел Кевина Гарнетта (26 071 очко) в списке самых результативных игроков НБА, поднявшись на 18-ю строчку.

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