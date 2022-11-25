Дюрэнт поддержал Ховарда в его споре с Шаком по поводу тайваньской лиги

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Центровой Дуайт Ховард, выступающий на Тайване, ответил члену Зала славы Шакилу О’Нилу, который посмеялся над показателями экс-игрока НБА в лиге T1.

О’Нил написал, что Ховард играет в «Лиге здоровья».

«Ты слишком стар и слишком мудр, чтобы ненавидеть, потому что я тебя знаю. И я не думаю, что это ненависть, я думаю, что это зависть. Не нужно никому завидовать. Все, кого ты хейтишь, когда-то тебя любили», – написал в ответ Ховард.

Дюрэнт поставил лайку посту Ховарда.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

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