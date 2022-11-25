Чемпион НБА, эксперт рассказал о том, что собирается как следует наесться во время Дня благодарения.

«Только что опустошил мою первую тарелку на День благодарения, в планах еще пять! Не судите меня строго», – написал Перкинс.

Бывший одноклубник Перкинса по «Оклахоме» Кевин Дюрэнт подколол того с помощью фотографии.

Converse царили в НБА до появления Джордана. В 90-х проиграли конкуренцию в баскетболе, а сейчас шокируют мир высокой моды

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