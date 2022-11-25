Дюрэнт подклол Перкинса по поводу его амбициозного плана на День благодарения
Чемпион НБА, эксперт Кендрик Перкинс рассказал о том, что собирается как следует наесться во время Дня благодарения.
«Только что опустошил мою первую тарелку на День благодарения, в планах еще пять! Не судите меня строго», – написал Перкинс.
Бывший одноклубник Перкинса по «Оклахоме» Кевин Дюрэнт подколол того с помощью фотографии.
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Соцсети Кевина Дюрэнта
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