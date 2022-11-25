Дюрэнт подклол Перкинса по поводу его амбициозного плана на День благодарения

Теги светская хроника Кендрик Перкинс Бруклин НБА Кевин Дюрэнт фото соцсети Баскетбол

Чемпион НБА, эксперт Кендрик Перкинс рассказал о том, что собирается как следует наесться во время Дня благодарения.

«Только что опустошил мою первую тарелку на День благодарения, в планах еще пять! Не судите меня строго», – написал Перкинс.

Бывший одноклубник Перкинса по «Оклахоме» Кевин Дюрэнт подколол того с помощью фотографии.

Converse царили в НБА до появления Джордана. В 90-х проиграли конкуренцию в баскетболе, а сейчас шокируют мир высокой моды

Соцсети Кевина Дюрэнта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные