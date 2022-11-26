«Дэвис играет только две недели, Дюрэнт хочет всех уволить». Журналист отказался от освещения НБА

Теги НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден любительский баскетбол Энтони Дэвис Баскетбол

Журналист Лей Эллис решил отказаться от освещения НБА, так как видит в лиге много негативных моментов.

Эллис долгое время работал на NBA TV и вел баскетбольный подкаст. По словам австралийца, сильнейшая лига мира перестала вдохновлять его.

«Энтони Дэвис может играть только две недели. Джеймс Харден хочет, чтобы его уважали за отказ от 7 миллионов при продлении контракта. Дюрэнт хочет уволить всех в «Бруклине». Эти парни меня больше не вдохновляют.

Возможно, это возрастное. В юном возрасте смотришь на них, как на героев. А сейчас смотришь и думаешь: «Да что не так с этим парнем?» У сезона НБА больше нет той же искры, как когда-то», – заявил Эллис.

По словам Эллиса, баскетбол как таковой продолжает радовать его. Он организовал проект, в рамках которого путешествует по миру и проводит товарищеские матчи в разных странах.

Converse царили в НБА до появления Джордана. В 90-х проиграли конкуренцию в баскетболе, а сейчас шокируют мир высокой моды

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные