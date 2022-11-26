Журналист Лей Эллис решил отказаться от освещения НБА, так как видит в лиге много негативных моментов.

Эллис долгое время работал на NBA TV и вел баскетбольный подкаст. По словам австралийца, сильнейшая лига мира перестала вдохновлять его.

может играть только две недели. хочет, чтобы его уважали за отказ от 7 миллионов при продлении контракта. Дюрэнт хочет уволить всех в «Бруклине». Эти парни меня больше не вдохновляют.

Возможно, это возрастное. В юном возрасте смотришь на них, как на героев. А сейчас смотришь и думаешь: «Да что не так с этим парнем?» У сезона НБА больше нет той же искры, как когда-то», – заявил Эллис.

По словам Эллиса, баскетбол как таковой продолжает радовать его. Он организовал проект, в рамках которого путешествует по миру и проводит товарищеские матчи в разных странах.

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