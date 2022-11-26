Стив Керр: «Мы стали лучше играть в защите, это залог успеха».

Главный тренер «Голден Стэйт» назвал причину хороших результатов команды в последних матчах.

«В прошлом сезоне мы были на втором месте в лиге по защите. В этом сезоне мы прибавляем, но по-прежнему находимся в нижней части лиги по эффективности защиты.

Движение мяча — это здорово, но это двусторонняя игра. И причина, по которой мы выиграли несколько матчей на этой неделе, и входим в ритм, заключается в том, что мы начали лучше играть в защите, это залог успеха», – сказал Керр.

«Уорриорз» одержали четыре победы в последних пяти матчах.

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться