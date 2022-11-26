Клэй Томпсон – о проблемах в атаке у Пула: «Сказал ему, что со мной такое тоже случалось»

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Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал о том, что постарался успокоить молодого одноклубника Джордана Пула, который пока что играет хуже, чем в прошлом сезоне.

В текущей регулярке Пул набирает 15,7 очка при 40,7% с игры и 31,3% из-за дуги.

«Сказал ему, что со мной такое тоже случалось, причем неоднократно. В каждом сезоне происходит что-то подобное.

Посоветовал ему ставить перед собой высокие цели и играть с уверенностью. Тогда у него снова будут матчи с 36 очками на 20 бросков», – заявил Томпсон.

«Голден Стэйт» в межсезонье выписал Пулу 4-летний контракт на 140 миллионов долларов.

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