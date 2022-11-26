Клэй Томпсон: «Избегание социальных сетей помогло решить игровые проблемы»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон соцсети Баскетбол

Звездный защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон признал, что критика в социальных сетях стала одной из причин неудачной игры на старте сезона.

По словам Клэя, сокращение подобной активности позитивно сказалось на его выступлениях.

«Избегание социальных сетей помогло решить игровые проблемы. Если сидишь там, то можешь пострадать», – заявил Томпсон.

В середине ноября у знаменитого снайпера было больше попыток с игры, чем набранных очков.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные