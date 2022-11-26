Клэй Томпсон: «Избегание социальных сетей помогло решить игровые проблемы»

Звездный защитник «Уорриорз» признал, что критика в социальных сетях стала одной из причин неудачной игры на старте сезона.

По словам Клэя, сокращение подобной активности позитивно сказалось на его выступлениях.

«Избегание социальных сетей помогло решить игровые проблемы. Если сидишь там, то можешь пострадать», – заявил Томпсон.

В середине ноября у знаменитого снайпера было больше попыток с игры, чем набранных очков.

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