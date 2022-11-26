Дрэймонд Грин – о трудностях Уайзмена, Муди и Куминги: «Молодежь такого уровня обычно оказывается в слабых командах, где можно развиваться»

Форвард «Уорриорз» объяснил, почему молодые таланты «воинов» , и пока не оправдывают ожиданий.

«Наши молодые ребята оказались в непростом положении. Об этом вообще не говорят. Куминга был выбран под седьмым номером, Муди под четырнадцатым, Уайзмен – второй номер драфта. Такие ребята обычно оказываются в командах, которые ни на что не способны. И молодежь в таких командах может делать все необходимое для собственного развития. Но это не наш случай. Здесь от людей ждут, чтобы они с первого или второго сезона приносили пользу команде чемпионского уровня.

Если взять успешных молодых игроков в разных командах – вот, смотрите, какой этот, а вот еще этот – все это объясняется тем, что ребята играют за плохие команды. У них есть возможность ошибаться и делать выводы, расти за счет этого. У наших ребят такой возможности нет.

В долгосрочной перспективе это только поможет нашим парням, они уже сейчас стараются делать правильные вещи. Но прямо сейчас им тяжело развиваться. И задача нас, ветеранов команды, в том, чтобы делать все необходимое для побед, облегчая тем самым жизнь молодым ребятам», – заявил Грин.

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