Дрэймонд Грин – о трудностях Уайзмена, Муди и Куминги: «Молодежь такого уровня обычно оказывается в слабых командах, где можно развиваться»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Джеймс Уайзмен Джонатан Куминга Мозес Муди Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил, почему молодые таланты «воинов» Джеймс Уайзмен, Мозес Муди и Джонатан Куминга пока не оправдывают ожиданий.

«Наши молодые ребята оказались в непростом положении. Об этом вообще не говорят. Куминга был выбран под седьмым номером, Муди под четырнадцатым, Уайзмен – второй номер драфта. Такие ребята обычно оказываются в командах, которые ни на что не способны. И молодежь в таких командах может делать все необходимое для собственного развития. Но это не наш случай. Здесь от людей ждут, чтобы они с первого или второго сезона приносили пользу команде чемпионского уровня.

Если взять успешных молодых игроков в разных командах – вот, смотрите, какой этот, а вот еще этот – все это объясняется тем, что ребята играют за плохие команды. У них есть возможность ошибаться и делать выводы, расти за счет этого. У наших ребят такой возможности нет.

В долгосрочной перспективе это только поможет нашим парням, они уже сейчас стараются делать правильные вещи. Но прямо сейчас им тяжело развиваться. И задача нас, ветеранов команды, в том, чтобы делать все необходимое для побед, облегчая тем самым жизнь молодым ребятам», – заявил Грин.

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