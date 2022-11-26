Кевин Пангос выбыл как минимум на полтора месяца с частичным разрывом связки колена

Разыгрывающий получил частичный разрыв задней крестообразной связки правого колена. По предварительным прогнозам, канадский игрок пропустит как минимум шесть недель.

Пангос травмировался и покинул площадку во время второй половины матча Евролиги против «Фенербахче» в минувший четверг. Игрок уже начал процесс реабилитации.

В списке травмированных игроков «Милана» уже находятся Шейвон Шилдс, Билли Бэрон, Стефано Тонут и Луиджи Датоме.

Пангос в нынешнем сезоне набирает 9,7 очка, 2,1 подбора и 3,4 передачи в среднем за матч.

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