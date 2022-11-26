Кевин Пангос выбыл как минимум на полтора месяца с частичным разрывом связки колена

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Кевин Пангос Баскетбол

Разыгрывающий «Милана» Кевин Пангос получил частичный разрыв задней крестообразной связки правого колена. По предварительным прогнозам, канадский игрок пропустит как минимум шесть недель.

Пангос травмировался и покинул площадку во время второй половины матча Евролиги против «Фенербахче» в минувший четверг. Игрок уже начал процесс реабилитации.

В списке травмированных игроков «Милана» уже находятся Шейвон Шилдс, Билли Бэрон, Стефано Тонут и Луиджи Датоме.

Пангос в нынешнем сезоне Евролиги набирает 9,7 очка, 2,1 подбора и 3,4 передачи в среднем за матч.

Работа с Базаревичем и Итудисом, развитие блога, новая роль в ЦСКА – в интервью с Денисом Годлевским

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные