Эргин Атаман: «Виртус» может побороться за плей-офф Евролиги, но не за «Финал четырех». Теодосичу скоро 36»

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Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман после победы над «Виртусом» в Евролиге отдал должное сопернику.

«На сегодняшний день «Виртус» сильнее, чем «Милан». Думаю, они могут бороться за плей-офф, но не за «Финал четырех». Почему? Милошу Теодосичу скоро 36. Сегодня он отлично выступил в первой половине, но не во второй», – заявил Атаман.

Теодосич заработал удаление за споры с арбитром в концовке матча. Он набрал 6 очков, 4 передачи, 2 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот за 18 минут на площадке.

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