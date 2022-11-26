Эргин Атаман: «Виртус» может побороться за плей-офф Евролиги, но не за «Финал четырех». Теодосичу скоро 36»

Главный тренер Эргин Атаман после победы над «Виртусом» в отдал должное сопернику.

«На сегодняшний день сильнее, чем . Думаю, они могут бороться за плей-офф, но не за «Финал четырех». Почему? скоро 36. Сегодня он отлично выступил в первой половине, но не во второй», – заявил Атаман.

Теодосич заработал удаление за споры с арбитром в концовке матча. Он набрал 6 очков, 4 передачи, 2 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот за 18 минут на площадке.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?