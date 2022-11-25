«Мы обеспокоены». Кевин Пангос получил травму колена в матче с «Фенербахче»

Разыгрывающий получил травму колена в матче с «Фенербахче» (72:82).

Пангос травмировал колено в третьей четверти, когда нарушил правила на Нике Калатесе. Он сразу же покинул площадку и не возвращался в игру.

«Мы сильно обеспокоены в связи с этой травмой. Кевин не может повернуть колено. Завтра он пройдет МРТ, посмотрим, что там», – заявил после матча главный тренер миланцев .

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