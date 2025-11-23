Клэй Томпсон: «Джа – парень забавный. Всегда много болтает, особенно для того, кто редко берет на себя ответственность»
Томпсон высказал свое мнение о Морэнте после перепалки в конце матча.
Защитник «Далласа» Клэй Томпсон прокомментировал свое общение с защитником «Мемфиса» Джа Морэнтом, в ходе которого Морэнт назвал Томпсона «никчемным».
«Джа – парень забавный. Он всегда много болтает, особенно для того, кто редко берет на себя ответственность.
В его словах не было ничего умного или глубокого. Он просто нес чушь, и он давно уже несет чушь. Забавно заниматься этим, когда ты на скамейке. В этом, в общем-то, история его карьеры на данный момент. Он просто позволял многому другому мешать ему на пути. Когда ты звезда, это сопряжено с большой ответственностью, и мне неприятно видеть, как это растрачивается впустую», – сказал Томпсон.
