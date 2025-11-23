  • Спортс
ACB. «Валенсия» разгромила «Жирону», «Барселона» в гостях обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты

Сегодня, 23 ноября, в рамках чемпионата Испании прошли пять матчей.

«Валенсия» уверенно разобралась с «Жироной», «Гран-Канария» проиграла «Барселоне».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение командВаленсия – 7-1, Реал – 7-1, Ховентуд – 6-2, Мурсия – 6-2, Тенерифе – 6-2, Уникаха – 5-3, Форса Льейда – 4-4, Баскония – 4-4, Бреоган – 4-4, Барселона – 4-4, Гран-Канария – 3-5, Бильбао – 3-5, Андорра – 3-5, Жирона – 3-5, Манреса – 3-5, Сарагоса – 2-6, Сан-Пабло Бургос – 1-7, Гранада – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

