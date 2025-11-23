Расселл Уэстбрук набрал 15 очков в четвертой четверти, «Сакраменто» победил «Денвер», прервав серию из 8 поражений
Уэстбрук помог «Кингс» обыграть свою бывшую команду.
Разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук за первые три четверти матча против своей бывшей команды, «Денвера», набрал всего 6 очков.
Однако в заключительной 12-минутке Уэстбрук записал на свой счет 15 очков, включая важное попадание за 36 секунд до конца при преимуществе «королей» в 4 очка.
Форвард «Кингс» Демар Дерозан закрепил победу своей команды, заработав 2+1 за 12 секунд до конца.
«Сакраменто» победил «Денвер» (128:123), несмотря на 44 очка центрового «Наггетс» Николы Йокича, и прервал серию из 8 поражений подряд.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости