Расселл Уэстбрук набрал 15 очков в четвертой четверти, «Сакраменто» победил «Денвер», прервав серию из 8 поражений

Уэстбрук помог «Кингс» обыграть свою бывшую команду.

Разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук за первые три четверти матча против своей бывшей команды, «Денвера », набрал всего 6 очков.

Однако в заключительной 12-минутке Уэстбрук записал на свой счет 15 очков, включая важное попадание за 36 секунд до конца при преимуществе «королей» в 4 очка.

Форвард «Кингс» Демар Дерозан закрепил победу своей команды, заработав 2+1 за 12 секунд до конца.

«Сакраменто » победил «Денвер» (128:123), несмотря на 44 очка центрового «Наггетс» Николы Йокича , и прервал серию из 8 поражений подряд.