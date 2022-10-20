Клэй Томпсон: «Пул – будущее «Голден Стэйт». Дрэймонд – легенда, когда-нибудь клуб установит в его честь статую»
Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон выразил надежду, что команда справится с конфликтной ситуацией, когда во время тренировки подрались одноклубники Дрэймонд Грин и Джордан Пул.
По словам Клэя, для действующих чемпионов важны оба игрока.
«Дрэю нужно было вернуть наше доверие, он был очень заинтересован в том, чтобы осуществить это. Без Дрэймонда мы не те «Уорриорз», которых вы знаете, без Пула мы тоже не те «Уорриорз». Джей Пи – наше будущее, Дрэй – легенда, однажды в его честь здесь установят статую.
Братья порой дерутся, а мы проводим больше времени друг с другом, чем со своими семьями. Иногда мы ссоримся, но «Уорриорз» справятся с этим, команда настроена на повторение того, что было достигнуто в прошлом сезоне.
Выйти на бис очень непросто, но я знаю, что мы способны», – сказал Клэй.
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