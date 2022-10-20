Защитник «Уорриорз» выразил надежду, что команда справится с конфликтной ситуацией, когда во время тренировки подрались одноклубники и .

По словам Клэя, для действующих чемпионов важны оба игрока.

«Дрэю нужно было вернуть наше доверие, он был очень заинтересован в том, чтобы осуществить это. Без Дрэймонда мы не те «Уорриорз», которых вы знаете, без Пула мы тоже не те «Уорриорз». Джей Пи – наше будущее, Дрэй – легенда, однажды в его честь здесь установят статую.

Братья порой дерутся, а мы проводим больше времени друг с другом, чем со своими семьями. Иногда мы ссоримся, но «Уорриорз» справятся с этим, команда настроена на повторение того, что было достигнуто в прошлом сезоне.

Выйти на бис очень непросто, но я знаю, что мы способны», – сказал Клэй.

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