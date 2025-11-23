«Уизардс» упустили мяч за пределы площадки в решающем владении, потерпев 14-е поражение подряд
«Вашингтон» проиграл 14-й матч подряд, совершив потерю в ключевом владении.
В сегодняшней игре против «Вашингтона» «Чикаго» отставал в счете на протяжении большей части матча, но помощью рывка 10:0 в четвертой четверти смог сократить отставание и выйти вперед.
За 6,1 секунды до конца, уступая «-1», «Уизардс» ввели мяч в игру из-за боковой, но форвард Кишон Джордж попал под двойную опеку и отдал неточную передачу, выбросив мяч в аут.
«Чикаго» потратил оставшиеся 1,3 секунды и одержал победу (121:120), «Вашингтон» проиграл 14-й матч подряд.
