Джа Морэнт – Клэю Томпсону: Теперь ты никчемный.

После окончания матча между «Далласом » и «Мемфисом » звезда «Гриззлис» Джа Морэнт , пропускающий матчи из-за травмы, вступил в перепалку с защитником «Мэверикс» Клэем Томпсоном .

«Теперь ты никчемный!», – сказал Морэнт четырехкратному чемпиону НБА, прежде чем игроков развели в разные стороны.

Матч закончился победой «Гриззлис» (102:96), Томпсон отметился 22 очками (7 из 17 с игры, 6 из 12 из-за дуги).