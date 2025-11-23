43

Кеньон Мартин составил список из 51 тяжелого форварда, которые лучше Дрэймонда Грина

Заочный конфликт между Мартином и Грином набирает обороты.

Несколько дней назад бывший игрок НБА Кеньон Мартин назвал форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина ненастоящим «крутым парнем», который «выбирает подходящие моменты». 

Грин ответил на этот комментарий в своем подкасте.

«Ты был первым номером драфта и лишь один раз попадал в Матч всех звезд. Большинство сказали бы, что это провал», – заявил Грин.

В ответ Мартин решил составить список тяжелых форвардов, которые, по его мнению, лучше Грина.

«Я могу назвать 200 человек, которые, по моему мнению, играют в баскетбол лучше тебя, но решил упростить до тяжелых форвардов.

Люди, которые действительно хороши в баскетболе, всесторонне, они умеют больше, чем просто забивать. Они играют лучше, то есть они именно играют в баскетбол».

Список тяжелых форвардов, которые лучше Дрэймонда Грина, по версии Кеньона Мартина:

  • Яннис Адетокумбо

  • Энтони Дэвис

  • Дирк Новицки

  • Чарльз Баркли

  • Кевин Гарнетт

  • Тим Данкан

  • Деннис Родман

  • Карл Мэлоун

  • Крис Уэббер

  • Амаре Стаудемайр

  • Крис Бош

  • Рашид Уоллес

  • Пау Газоль

  • Элтон Брэнд

  • Антуан Джеймисон

  • Зак Рэндолф

  • Карлос Бузер

  • Дэвид Уэст

  • Джермейн О′Нил

  • Шон Кемп

  • Деррик Коулмен

  • Клиффорд Робинсон

  • Дэнни Мэннинг

  • Лэрри Джонсон

  • Вин Бэйкер

  • Ламаркус Олдридж

  • Блэйк Гриффин

  • Кевин Лав

  • Шариф Абдур-Рахим

  • Эл Джефферсон

  • Дрю Гуден

  • Джош Смит

  • Тим Томас

  • Антуан Уокер

  • Ламар Одом

  • Джейсон Уильямс

  • Хорас Грант

  • Отис Торп

  • Пол Миллсэп

  • Джувэн Ховард

  • Дэвид Ли

  • Джо Смит

  • Эл Харрингтон

  • Рашард Льюис

  • Брайан Грант

  • Том Чемберс

  • Кевин Макхэйл

  • Нене

  • Попай Джонс

  • Бо Аутло

  • Реджи Эванс

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Central
