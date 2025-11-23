Кеньон Мартин составил список из 51 тяжелого форварда, которые лучше Дрэймонда Грина
Несколько дней назад бывший игрок НБА Кеньон Мартин назвал форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина ненастоящим «крутым парнем», который «выбирает подходящие моменты».
Грин ответил на этот комментарий в своем подкасте.
«Ты был первым номером драфта и лишь один раз попадал в Матч всех звезд. Большинство сказали бы, что это провал», – заявил Грин.
В ответ Мартин решил составить список тяжелых форвардов, которые, по его мнению, лучше Грина.
«Я могу назвать 200 человек, которые, по моему мнению, играют в баскетбол лучше тебя, но решил упростить до тяжелых форвардов.
Люди, которые действительно хороши в баскетболе, всесторонне, они умеют больше, чем просто забивать. Они играют лучше, то есть они именно играют в баскетбол».
Список тяжелых форвардов, которые лучше Дрэймонда Грина, по версии Кеньона Мартина:
Чарльз Баркли
Кевин Гарнетт
Деннис Родман
Карл Мэлоун
Крис Уэббер
Амаре Стаудемайр
Крис Бош
Рашид Уоллес
Пау Газоль
Элтон Брэнд
Антуан Джеймисон
Зак Рэндолф
Карлос Бузер
Дэвид Уэст
Джермейн О′Нил
Шон Кемп
Деррик Коулмен
Клиффорд Робинсон
Дэнни Мэннинг
Лэрри Джонсон
Вин Бэйкер
Ламаркус Олдридж
Блэйк Гриффин
Кевин Лав
Шариф Абдур-Рахим
Эл Джефферсон
Дрю Гуден
Джош Смит
Тим Томас
Антуан Уокер
Ламар Одом
Джейсон Уильямс
Хорас Грант
Отис Торп
Пол Миллсэп
Джувэн Ховард
Дэвид Ли
Джо Смит
Эл Харрингтон
Рашард Льюис
Брайан Грант
Том Чемберс
Кевин Макхэйл
Нене
Попай Джонс
Бо Аутло
Реджи Эванс