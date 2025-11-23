Кеньон Мартин составил список из 51 тяжелого форварда, которые лучше Дрэймонда Грина

Заочный конфликт между Мартином и Грином набирает обороты.

Несколько дней назад бывший игрок НБА Кеньон Мартин назвал форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина ненастоящим «крутым парнем», который «выбирает подходящие моменты».

Грин ответил на этот комментарий в своем подкасте.

«Ты был первым номером драфта и лишь один раз попадал в Матч всех звезд. Большинство сказали бы, что это провал», – заявил Грин.

В ответ Мартин решил составить список тяжелых форвардов, которые, по его мнению, лучше Грина.

«Я могу назвать 200 человек, которые, по моему мнению, играют в баскетбол лучше тебя, но решил упростить до тяжелых форвардов.

Люди, которые действительно хороши в баскетболе, всесторонне, они умеют больше, чем просто забивать. Они играют лучше, то есть они именно играют в баскетбол».

Список тяжелых форвардов, которые лучше Дрэймонда Грина, по версии Кеньона Мартина: