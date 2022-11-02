Джордан Пул — самый молодой игрок в истории «Уорриорз», забросивший 400 трехочковых

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Джордан Пул Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул стал самым молодым игроком в истории клуба, который достиг отметки в 400 точных бросков из-за дуги.

23-летний игрок обошел таких именитых снайперов, как Стефен Карри и Клэй Томпсон.

Пул проводит четвертый сезон за «Уорриорз». На его счету 400 трехочковых попаданий из 1 177 (34 процента). В нынешнем сезоне он набирает 16,8 очка в среднем за матч, реализуя 2,3 из 7,0 из-за дуги (32,1 процента).

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