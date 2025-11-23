Видео
Франц Вагнер набрал 37 очков (рекорд сезона) в победной игре с «Нью-Йорком»

Франц Вагнер помог «Мэджик» обыграть «Никс».

В матче против «Нью-Йорка» форвард «Орландо» Франц Вагнер набрал рекордные для себя в текущем сезоне 37 очков, реализовав 13 из 19 бросков с игры, 4 из 6 трехочковых и 7 из 7 штрафных.

На счету 24-летнего немца также 6 подборов и 7 передач при 1 потере.

В составе «Никс» выделялся защитник Джейлен Брансон, отметившийся 33 очками (12 из 21 с игры) и 11 передачами.

«Орландо» одержал третью победу подряд (133:121) и занимает 8-е место в Восточной конференции (10-7).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
