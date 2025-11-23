Никола Йокич был близок к трипл-даблу (44+13+7) в проигранном матче против «Сакраменто»

Усилий Николы Йокича не хватило для победы «Наггетс» над «Кингс».

Центровой «Денвера » Никола Йокич выдал очередной матч высочайшего уровня во встрече с «Сакраменто ».

За 36,5 минуты на паркете Йокич записал на свой счет 44 очка (16 из 28 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 9 из 10 штрафных), 13 подборов и 7 передач при 2 потерях.

20 из своих очков серб набрал в 4-й четверти, но его усилий не хватило для итоговой победы – 123:128.