Никола Йокич был близок к трипл-даблу (44+13+7) в проигранном матче против «Сакраменто»
Усилий Николы Йокича не хватило для победы «Наггетс» над «Кингс».
Центровой «Денвера» Никола Йокич выдал очередной матч высочайшего уровня во встрече с «Сакраменто».
За 36,5 минуты на паркете Йокич записал на свой счет 44 очка (16 из 28 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 9 из 10 штрафных), 13 подборов и 7 передач при 2 потерях.
20 из своих очков серб набрал в 4-й четверти, но его усилий не хватило для итоговой победы – 123:128.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
