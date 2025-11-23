Дерик Куин спровоцировал перепалку, перехватив мяч у «Атланты», когда та перестала играть, ожидая истечения времени в конце матча
Куин набрал очки, когда соперник уже бросил играть, спровоцировав перепалку.
В концовке матча между «Новым Орлеаном» и «Атлантой», когда исход встречи уже был решен, «Хоукс» бросили играть и стали ждать истечения времени.
Этим воспользовался центровой «Пеликанс» Дерик Куин, который перехватил мяч и убежал забивать сверху.
Действия Куина вызвали гул зрителей домашней арены и небольшую перепалку после финальной сирены.
Матч закончился победой «Атланты» – 115:98.
