  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дерик Куин спровоцировал перепалку, перехватив мяч у «Атланты», когда та перестала играть, ожидая истечения времени в конце матча
Видео
5

Дерик Куин спровоцировал перепалку, перехватив мяч у «Атланты», когда та перестала играть, ожидая истечения времени в конце матча

Куин набрал очки, когда соперник уже бросил играть, спровоцировав перепалку.

В концовке матча между «Новым Орлеаном» и «Атлантой», когда исход встречи уже был решен, «Хоукс» бросили играть и стали ждать истечения времени.

Этим воспользовался центровой «Пеликанс» Дерик Куин, который перехватил мяч и убежал забивать сверху.

Действия Куина вызвали гул зрителей домашней арены и небольшую перепалку после финальной сирены.

Матч закончился победой «Атланты» – 115:98.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
logoДерик Куин
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoНовый Орлеан
logoАтланта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи
22 ноября, 08:10Видео
«Необычный, медленный, мастеровитый». Никола Йокич нашел сходство с центровым Дериком Куином, установившим рекорд карьеры по очкам (30)
20 ноября, 10:59Видео
Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел сохранил 1-ю строчку, Коллин Мюррэй-Бойлс ворвался в Топ-10
19 ноября, 18:31
Главные новости
Отношения между Джонатаном Кумингой и Стивом Керром остаются натянутыми (Dallas Hoops Journal)
вчера, 21:20
НБА. Кубок. «Лейкерс» сыграют с «Клипперс», «Филадельфия» примет «Орландо»
вчера, 17:09
Евролига. 26 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» разгромить «Партизан», «Реал» вырвал победу у «Хапоэля Тель-Авив» и другие результаты
вчера, 21:04
Дерек Лайвли выбыл из строя как минимум на 7-10 дней
вчера, 19:47
Netflix закрывает документальный сериал «Стартовая пятерка» после двух сезонов
вчера, 19:34
Разница в атаке «Милуоки» с Яннисом Адетокумбо на площадке и без него составляет 19,6 очка
вчера, 19:10
В «Далласе» растет беспокойство по поводу состояния Дерека Лайвли (Марк Стейн)
вчера, 18:32
Пол Джордж не сыграет в матче с «Орландо»
вчера, 18:14
Дуэйн Уэйд: «Майкл Джордан – мой персональный GOAT, а Леброн Джеймс – величайший игрок, которого я видел вживую»
вчера, 17:50
Марин Седлачек: «В сезоне-2026/27 Алперен Шенгюн будет на равных конкурировать за звание MVP»
вчера, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер: «Я выбрал «Црвену Звезду» из-за фанатов. Они сильно отличаются от болельщиков в НБА»
вчера, 20:44
Стартовал тренировочный лагерь сборной России
вчера, 20:07
Джейлен Хорд пропустит матч «Маккаби» против «Милана»
вчера, 18:45
Маркус Ховард получил травму на тренировке «Басконии» и пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 16:37
Марин Седлачек: «Мессина закончился как успешный тренер. И не только как успешный, но и как тренер вообще»
вчера, 16:02
Эндрю Альбиси завершит карьеру в сборной Франции после предстоящих матчей квалификации к чемпионату мира
вчера, 14:48
Михалис Цайрелис вернулся в «Арис»
вчера, 14:15Фото
Франк Ниликина пропустит матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 13:59
Кевин Пантер о противостоянии «Партизан» – «Црвена Звезда»: «Лейкерс» – «Селтикс»? Нет, дерби Белграда – на другом уровне»
вчера, 13:24
Карл-Энтони Таунс: «Я безмерно благодарен за то, что у меня есть возможность позвонить своему отцу, и он возьмет трубку»
вчера, 11:45