Стив Керр: «Клэя Томпсона на скамейку? Нет, он игрок стартового состава»

Главный тренер не собирается переводит на скамейку после неудачного старта сезона в исполнении игрока.

«Нет, я об этом не думал. и Клэй – очень разные игроки. Джордан должен владеть мячом, Клэй – нет. Он игрок стартового состава. Эта пятерка – лучшая в лиге», – заявил Керр.

В девяти матчах сезона-2022/23 Томпсон набирает в среднем 15,1 очка, реализуя 36% с игры и 32,6% из-за дуги.

Стартовая пятерка «Уорриорз» демонстрирует лучшую эффективность в НБА на старте регулярного чемпионата.

Почему фавориты в НБА всем проигрывают? Ошибки скамейки «Уорриорз», ужасная оборона «Филадельфии» и сломанная зона «Хит»