Стив Керр: «Клэя Томпсона на скамейку? Нет, он игрок стартового состава»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Клэй Томпсон Джордан Пул Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр не собирается переводит Клэя Томпсона на скамейку после неудачного старта сезона в исполнении игрока.

«Нет, я об этом не думал. Джордан Пул и Клэй – очень разные игроки. Джордан должен владеть мячом, Клэй – нет. Он игрок стартового состава. Эта пятерка – лучшая в лиге», – заявил Керр.

В девяти матчах сезона-2022/23 Томпсон набирает в среднем 15,1 очка, реализуя 36% с игры и 32,6% из-за дуги.

Стартовая пятерка «Уорриорз» демонстрирует лучшую эффективность в НБА на старте регулярного чемпионата.

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