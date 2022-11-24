Кайри Ирвинг: «Я не праздную День благодарения. Для меня это не праздник»

Теги Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг признался, что не празднует День благодарения, но пожелал всем болельщиком хорошо провести праздничный вечер в кругу семьи.

«Я не праздную День благодарения, но всем, кто отмечает его вместе с семьей, желаю всех благ, ребята, наслаждайтесь праздниками. Для меня это не праздник, но пожалуйста, насладитесь едой за меня», – сказал Ирвинг.

В четверг, 24 ноября, НБА не проводит матчи в связи с празднованием Дня благодарения.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он подался в антисемиты – и его, кажется, отменяют

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