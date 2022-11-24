Кайри Ирвинг: «Я не праздную День благодарения. Для меня это не праздник»
Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг признался, что не празднует День благодарения, но пожелал всем болельщиком хорошо провести праздничный вечер в кругу семьи.
«Я не праздную День благодарения, но всем, кто отмечает его вместе с семьей, желаю всех благ, ребята, наслаждайтесь праздниками. Для меня это не праздник, но пожалуйста, насладитесь едой за меня», – сказал Ирвинг.
В четверг, 24 ноября, НБА не проводит матчи в связи с празднованием Дня благодарения.
Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он подался в антисемиты – и его, кажется, отменяют
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